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Сегодня, 15:03

Камоцци считает, что Джикия поможет «Локомотиву»: «Ему просто нужно набрать форму»

Дарик Агаларов

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» трансфер защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Георгий может помочь «Локомотиву». Ему просто нужно будет набрать форму», — сказал «СЭ».

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».

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Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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