Камоцци считает, что Джикия поможет «Локомотиву»: «Ему просто нужно набрать форму»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» трансфер защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«Георгий может помочь «Локомотиву». Ему просто нужно будет набрать форму», — сказал «СЭ».

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».