Каррера заявил, что не давал болельщикам заплатить за себя в ресторане

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос «СЭ» о популярности в Италии.

— Абаскаль говорил, что Соболев может заиграть в Серии А. Какому клубу порекомендовали бы его?

— Я давным-давно не видел, как он играет. Не могу оценить физический, технический потенциал игрока. Поэтому мне сложно даже сказать, смог бы он там заиграть или нет.

— Узнают ли вас болельщики в Италии?

— Конечно, меня узнают.

— Давали ли болельщикам платить за себя в ресторанах?

— Нет, я всегда плачу за свои счета.

— Какой бы вы хотели видеть свою идеальную карьеру?

— Конечно, хотелось бы тренировать там, где были бы хорошие перспективы и желание добиваться успехов, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

В Италии 62-летний специалист работал в «Ювентусе», «Бари» и «Асколи», а также работал в штабе национальной команды.