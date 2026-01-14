ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон, сообщается на сайте организации.

Причина решения не сообщается. Запрет на клуб был наложен 13 января.

22 декабря сообщалось, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. Руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.