Карседо: «Когда тебя зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо о том, как встретил предложение московского клуба.

«Мой штаб был доволен работой на Кипре. Но когда тебя зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться. Для меня это вызов. В первый период здесь я и Унаи Эмери были еще молоды. Это был наш первый опыт в другой стране. Сейчас я и мои помощники готовы лучше. Думаю, мы способны показать результат. [Переговоры прошли] довольно легко. К тому моменту мы уже решили принять это приглашение. Воодушевлен возможностью вернуться, принять новый вызов», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.