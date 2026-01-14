«Ростов» о запрете ФИФА на регистрацию новичков: «Остался долг перед «Пеньяролем» за трансфер Саравии»

«Ростов» опубликовал заявление по поводу запрета от Международной федерации футбола (ФИФА) регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон.

«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — говорится в заявлении клуба.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.