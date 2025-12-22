Источник: «Ростов» может не доиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей

«Ростов» может завершить выступление в сезоне-2025/26 чемпионата России из-за долга, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам. По информации источника, «Ростов» вряд ли получит лицензию на следующий сезон РПЛ, даже в случае финансирования в размере 700 миллионов рублей из бюджета области. Отмечается, что общий долг составляет от 4 до 5 миллиардов рублей.

15 октября об уходе из «Ростова» объявил президент клуба Арташес Арутюнянц, который занимал этот пост с июня 2017 года. В ноябре сообщалось, что компания Арутюнянца передает акции клуба правительству области.