ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Локомотива» временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков, сообщает пресс-служба железнодорожников.

19 июня стало известно, что ФИФА запретила клубу регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон — до зимы 2027 года. В «Локомотиве» подчеркнули, что в настоящее время никаких ограничений нет.

Перед этим заявлением красно-зеленые выложили в своем Telegram-канале видео с новичками команды, как Николай Комличенко и Александр Руденко сидят в парилке. К ним заглянул Зелимхан Бакаев со словами: «Пацаны, хватит в бане сидеть, пора на поле».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье клуб помимо Бакаева, Руденко и Комличенко также подписал полузащитника Александра Французова.