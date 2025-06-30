Агент Мухина сообщил, что в ЦСКА определятся с будущим полузащитника в ближайшее время

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

— Насколько Мухин близок к уходу из клуба?

— В ближайшие 2-3 дня будет информация. Сейчас Максим тренируется в составе армейцев и готовится к сезону. Определяющее — это знакомство с новым тренером. Давайте дождемся, что по поводу Мухина скажут в клубе.

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.