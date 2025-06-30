Степашин считает, что Карраскаль всегда был сложным парнем

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета Сергей Степашин считает, что джентльмены не поступают так, как сделал колумбийский нападающий клуба Хорхе Карраскаль.

В воскресенье Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», заявил, что к Карраскалю были применены строгие дисциплинарные меры и футболист вернулся в Россию. Игрок не присоединился к команде на сборах перед новым сезоном.

«Так джентльмены не поступают даже из Латинской Америки, по-другому оценить не могу. У нас была история с Бителло, но он вернулся, кстати, прекрасно играет. Карраскаль всегда был сложным парнем, почему, я думаю, ЦСКА от него так потихоньку освободился. Хотя как такой нападающий-полузащитник он неплохой, но вот хотят его покупать, ради бога, пускай приобретают», — сказал Степашин ТАСС.

В прошлом сезоне Карраскаль сыграл за «Динамо» 35 матчей в различных турнирах, забив 8 голов и сделав 5 голевых передач. С 2022 по 2023 год он выступал за ЦСКА и стал обладателем кубка страны.