30 июня, 16:55

Степашин считает, что Карраскаль всегда был сложным парнем

Камила Абдурахманова
корреспондент

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета Сергей Степашин считает, что джентльмены не поступают так, как сделал колумбийский нападающий клуба Хорхе Карраскаль.

В воскресенье Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», заявил, что к Карраскалю были применены строгие дисциплинарные меры и футболист вернулся в Россию. Игрок не присоединился к команде на сборах перед новым сезоном.

«Так джентльмены не поступают даже из Латинской Америки, по-другому оценить не могу. У нас была история с Бителло, но он вернулся, кстати, прекрасно играет. Карраскаль всегда был сложным парнем, почему, я думаю, ЦСКА от него так потихоньку освободился. Хотя как такой нападающий-полузащитник он неплохой, но вот хотят его покупать, ради бога, пускай приобретают», — сказал Степашин ТАСС.

В прошлом сезоне Карраскаль сыграл за «Динамо» 35 матчей в различных турнирах, забив 8 голов и сделав 5 голевых передач. С 2022 по 2023 год он выступал за ЦСКА и стал обладателем кубка страны.

Источник: ТАСС
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • ViktorDiktor®

    Не знал, до Пивоварова, что джентльмены есть и у латиносов... )

    30.06.2025

  • Александр Максаков

    Когда судья дал карточку игроку Киевского Динамо . Йожев Сабо подошел к судье и произнес - он же пижон , простите .

    30.06.2025

  • suomi257

    Карпин ему сразу выпишет билет обратно!

    30.06.2025

    • ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

    Степашин анонсировал скорый трансфер форварда в «Динамо»
