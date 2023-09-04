Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол в ворота ЦСКА
Защитник «Зенита» Марио Фернандес разогнался до 33,84 км/ч во время забега со скамейки запасных после гола сине-бело-голубых в ворота ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.
В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».
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|
Спартак – Сочи
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|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
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|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
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|
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра
Зенит
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ЦСКА
|4
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|П
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|
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|
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