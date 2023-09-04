Спортивный юрист Алексеев заявил, что нет оснований для технического поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, может ли ЦСКА быть наказан за возможное нарушение миграционного законодательства России бразильским защитником команды Келвеном в матче 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Раз игрок был заявлен, допущен к матчу, стало быть, — все проходило в соответствии с действующими нормами, за исключением государственно-правового момента. Но он, на результат игры, и на статус допущенного игрока во время игры, никак не влияет. Это две разные сферы правоотношений. Что касается спортивного права, то здесь, фактически, прямых нарушений нет. Но, возможно, будут усмотрены какие-то нарушения миграционного и трудового права. Но это уже другой вопрос», — приводит «Спорт День за Днем» слова специалиста.

Армейцы объявили о трансфере Келвена 1 сентября. Контракт с бразильским футболистом подписан до конца сезона-2027/28. 22-летний защитник дебютировал за ЦСКА в матче 7-го тура с «Зенитом».