Фернандес — шестой возрастной новичок «Зенита» за последние 20 лет
Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента.
Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России и ЦСКА у бразильского клуба «Интернасьонал» за сумму порядка 360 тысяч евро.
Если 32-летний Фернандес сыграет первый матч за петербургский клуб на следующей неделе против ЦСКА, то станет шестым по возрасту новичком сине-бело-голубых за последние 20 лет.
В день первой игры за питерцев старше 32 лет и 299 дней были дебютанты команды Сергей Семак и Бранислав Иванович, а также вернувшиеся в Санкт-Петербург Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Дмитрий Бородин.
15 июля состоится матч «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани.
Самые возрастные приобретения «Зенита» за последние 20 лет
|
Игрок
|
Откуда
|
Дата дебюта
|
Возраст
|
Сергей Семак
|
Рубин
|
14.08.2010
|
34 года 169 дней
|
Анатолий Тимощук*
|
Бавария
|
13.07.2013
|
34 года 105 дней
|
Александр Горшков*
|
Сатурн
|
06.03.2004
|
34 года 27 дней
|
Дмитрий Бородин*
|
Торпедо
|
20.11.2010
|
33 года 43 дня**
|
Бранислав Иванович
|
Челси
|
16.02.2017
|
32 года 360 дней
|
Марио Фернандес
|
Интернасионал
|
15.07.2023
|
32 года 299 дней***
|
Клаудио Маркизио
|
Ювентус
|
16.09.2018
|
32 года 240 дней
|
Юрий Жирков
|
Динамо
|
16.02.2016
|
32 года 180 дней
|
Кристиан Нобоа
|
Ростов
|
06.07.2017
|
32 года 88 дней
|
Андрей Аршавин
|
Арсенал*
|
13.07.2013
|
32 года 45 дней
* Возвращение в «Зенит».
** Бородин вернулся в «Зенит» зимой 2009 года, но первый матч провел только осенью 2010-го.
*** Если дебют состоится в матче за Суперкубок России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -