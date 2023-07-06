Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:23

Дьяков отреагировал на высказывание Шунина в адрес Йокановича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на высказывание голкипера бело-голубых Антона Шунина в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Если у игрков «Динамо» не было конфликтов с Йокановичем, и разборки не выносились на всеобщее обозрение, то так высказываться некорректно. Надо, чтобы все осталось внутри коллектива. Либо высказывайтесь в то время, когда тренер в команде, или если сам Славиша после ухода поливает грязью кого-то. Но Йоканович ушел, молчит, в клубе тренирует Личка, забудьте пришедший сезон и готовьтесь к новому. Сейчас может быть сам Марцел сидит и думает, что его потом будут за спиной поливать грязью, когда он уйдет из клуба. Надо двигаться дальше, забыть того тренера, жизнь не закончена. Обиды остаются у тех, кто мало играл, это было, есть и будет. Футболист всегда хочет играть, поэтому, когда он сидит на замене, он не доволен. Почему тогда про Славишу так говорит Шунин? Капитаном уже был Фомин, Шунин замом. Но Антон всю жизнь провел в «Динамо», поэтому ему виднее как себя вести. Тут у каждого свое мнение, и все вправе его высказывать», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Ранее Шунин заявил, что на тренировках «Динамо» рассказал, что на тренировках московского клуба при Славише Йокановиче был балаган.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года. 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-vozmozhno-lichka-seichas-dumaet-chto-ego-budut-takzhe-polivat-gryazyu-za-spinoi-kak-iokanovicha-264009/
Антон Шунин
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марио Фернандес станет девятым бразильцем в истории «Зенита»

Фернандес — шестой возрастной новичок «Зенита» за последние 20 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости