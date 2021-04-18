Фернандес пропустит матч ЦСКА с «Сочи» из-за травмы
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему защитник армейцев Марио Фернандес остался в запасе на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводит пресс-служба армейцев слова Олича.
Олич в интервью @matchpremier: «Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов» #СочиЦСКА pic.twitter.com/KnEyDrHSVD— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 18, 2021
В сезоне-2020/21 Фернандес провел 25 матчей за ЦСКА, на счету 30-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
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