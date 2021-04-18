Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фернандес пропустит матч ЦСКА с «Сочи» из-за травмы

15:44
Теги:

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему защитник армейцев Марио Фернандес остался в запасе на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводит пресс-служба армейцев слова Олича.

В сезоне-2020/21 Фернандес провел 25 матчей за ЦСКА, на счету 30-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры