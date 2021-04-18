«Арсенал» забил четыре безответных мяча в ворота «Тамбова»
Тульский «Арсенал» одержал крупную победу в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова». Туляки на своем поле победили со счетом 4:0.
В первом тайме забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (с пенальти) и Евгений Луценко. Во второй половине голы забили Сергей Ткачев и Даниил Хлусевич.
Команда Дмитрия Парфенова одержала вторую победу подряд и набрала 23 очка. «Арсенал» остается на 14-м месте, отставая от 13-й строчки на 7 баллов.
«Тамбов» продолжает находиться на последнем месте (13 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» — 4:0 (2:0)
Голы: Бауэр, 11 — с пенальти (1:0). Луценко, 25 (2:0). Ткачев, 64 (3:0). Хлусевич, 66 (4:0).
«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр (Аджоев, 82), Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Ткачев, 59), Чаушич, Хлусевич, Луценко (Панченко, 70), Э.Кангва (Ломовицкий, 58).
«Тамбов»: Сямук, Васиев, Кайков, Мартынов, Гигашвили, Бавин (Аванесян, 84), Карп (Алиев, 66), Карапузов (Дроздов, 71), Кабахидзе (Герман, 84), Архипов, Климов (Терехов, 65).
Предупреждения: Бауэр, 27. Бавин, 27. Мартынов, 35. Э.Кангва, 54. Ломовицкий, 78.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Чельцов (Москва), Князев (Курск).
ВАР: Турбин (Дмитров). Еремин (Москва).
18 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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