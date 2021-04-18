Леонид Федун поздравил «Спартак» с 99-летием
Владелец «Спартака» Леонид Федун в беседе с «СЭ» поздравил всех красно-белых с 99-летием клуба.
— Сегодня наш любимый «Спартак» отмечает свой день рождения, — сказал Федун. — Эти 99 лет были полны великих побед и рекордов, благодаря которым мы болеем сегодня за самый титулованный клуб в стране! Я поздравляю всех спартаковских ветеранов, сотрудников и игроков клуба, воспитанников нашей Академии. И благодарю миллионы болельщиков самой популярной команды России, которые поддерживают «Спартак» всегда — и в моменты триумфа, и когда тяжело. Через год нас ждет особое событие — столетие «Спартака». К такому юбилею нужно как следует подготовиться, так что нас ждет большая работа. А пока с 99-летием, «Спартак»!
Московский клуб был основан 18 апреля 1922 года. «Спартак» является 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 3-кратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка России-2017.
В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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