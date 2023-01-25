Источник: «Фенербахче» интересуется форвардом «Локомотива» Изидором

«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору, утверждает издание Fotospor.

Как сообщает источник, турецкий клуб ищет варианты для усиления атаки и может подписать 22-летнего француза. По данным издания, «Фенербахче» уже отправил железнодорожникам предложение по форварду, при этом московский клуб готов отпустить игрока в аренду до конца сезона-2022/23.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников.