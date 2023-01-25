Источник: «Фенербахче» интересуется форвардом «Локомотива» Изидором
«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору, утверждает издание Fotospor.
Как сообщает источник, турецкий клуб ищет варианты для усиления атаки и может подписать 22-летнего француза. По данным издания, «Фенербахче» уже отправил железнодорожникам предложение по форварду, при этом московский клуб готов отпустить игрока в аренду до конца сезона-2022/23.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|30-18
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|
6
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|2
|7
|27-27
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|1
|8
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|
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|17
|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|6
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|21-28
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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