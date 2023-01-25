Бышовец: «Головин и Миранчук достойны называться лучшими российскими игроками сезона. Но для меня это Кривцов»

Бывший главный тренер сборной страны Анатолий Бышовец считает полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова лучшим российским футболистом текущего сезона.

«Я читал мнения специалистов, которые считают лучшим российским игроком Головина или Миранчука. Безусловно, они достойны этого звания. Переехав за границу, оба не только сохранили, но и приумножили свой уровень. Но лично у меня есть другой кандидат — Никита Кривцов. Я внимательно слежу за ним в нынешнем сезоне, и у меня сложилось очень хорошее впечатление. Этот парень обладает многими качествами, которые отвечают требованиям современного футбола. Он универсален, имеет высокий КПД в каждом матче. И его связка со Сперцяном тоже стала очень грозной силой», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Кривцов провел 14 матчей за «Краснодар», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.