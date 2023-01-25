В «Фенербахче» заявили, что не заинтересованы в переходе Изидора

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в турецкий клуб.

«Это неправда, мы не заинтересованы в подписании Изидора», — сказал Баки «СЭ».

Ранее издание Fotospor сообщило, что «Фенербахче» отправил предложение в «Локомотив» о переходе Вильсона Изидора.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, на его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников в сезоне-2022/23.

Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 5 миллионов евро.