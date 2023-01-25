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Сегодня, 13:00

В «Фенербахче» заявили, что не заинтересованы в переходе Изидора

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в турецкий клуб.

«Это неправда, мы не заинтересованы в подписании Изидора», — сказал Баки «СЭ».

Ранее издание Fotospor сообщило, что «Фенербахче» отправил предложение в «Локомотив» о переходе Вильсона Изидора.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, на его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников в сезоне-2022/23.

Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 5 миллионов евро.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Фенербахче
Вильсон Изидор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Торпедо М

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