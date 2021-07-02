Федун, Попов и Мележиков присутствуют на товарищеском матче «Спартака» с «Браво»

Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» сыграет в товарищеском матче с «Браво».

Для московской команды этот матч станет вторым под руководством нового главного тренера Руя Витории.

На игре присутствует владелец московского клуба Леонид Федун, член совета директоров Андрей Федун, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов и управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

Весь совдир Спартака кроме Кирилла Клейменова на матче с Браво pic.twitter.com/1gRHZx7GPp — Artem Kalinin (@kalininart) July 2, 2021

«Спартак» начал сбор в Филлахе (Австрия) 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Браво» проведут еще один матч — против «Шибеника» (5 июля). До этого красно-белые уступили «Нефтчи» (1:2).