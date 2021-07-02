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Федун, Попов и Мележиков присутствуют на товарищеском матче «Спартака» с «Браво»

18:41
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Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» сыграет в товарищеском матче с «Браво».

Для московской команды этот матч станет вторым под руководством нового главного тренера Руя Витории.

На игре присутствует владелец московского клуба Леонид Федун, член совета директоров Андрей Федун, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов и управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

«Спартак» начал сбор в Филлахе (Австрия) 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Браво» проведут еще один матч — против «Шибеника» (5 июля). До этого красно-белые уступили «Нефтчи» (1:2).

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Артем Калинин все материалы автора

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