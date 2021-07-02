Помощник Тедеско назвал слухами информацию, что они были готовы остаться в «Спартаке»
18:53
Бывший тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал заявление супруги владельца красно-белых Леонида Федуна, Заремы Салиховой о том, что он, Доменико Тедеско и Андреас Хинкель могли остаться в клубе.
«Зарема сказала, что мы были готовы остаться в «Спартаке»? Это слухи. Даже не знаю, откуда это возникло. Что касается моего будущего, то мне бы хотелось продолжить работать с Доменико. Пока мы взяли паузу, наслаждаюсь первым полноценным отпуском в жизни», — сказал Урванчки.
Урванчки работал в тренерском штабе Доменико Тедеско в «Спартаке» с осени 2019 года. Немецкий специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.
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