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Помощник Тедеско назвал слухами информацию, что они были готовы остаться в «Спартаке»

18:53
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал заявление супруги владельца красно-белых Леонида Федуна, Заремы Салиховой о том, что он, Доменико Тедеско и Андреас Хинкель могли остаться в клубе.

«Зарема сказала, что мы были готовы остаться в «Спартаке»? Это слухи. Даже не знаю, откуда это возникло. Что касается моего будущего, то мне бы хотелось продолжить работать с Доменико. Пока мы взяли паузу, наслаждаюсь первым полноценным отпуском в жизни», — сказал Урванчки.

Урванчки работал в тренерском штабе Доменико Тедеско в «Спартаке» с осени 2019 года. Немецкий специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.

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Артем Калинин все материалы автора

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