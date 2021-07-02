Полузащитник «Спартака» Тимофеев не сыграет в матчах на сборе в Австрии из-за мышечного спазма

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев не сыграет в оставшихся матчах команды на сборе в Австрии из-за мышечного спазма.

«Тренерский штаб принял решение поберечь игрока, поэтому на сборе в Австрии он больше не сыграет. Планируется, что после возвращения в Москву Артем продолжит полноценную подготовку к сезону», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

«Спартак» готовится к сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля. 2 июля команда сыграет с «Браво», а 5 июля с «Шибеника».

В сезоне-2020/21 27-летний Тимофеев играл за «Ахмат» на правах аренды. Он провел 26 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал три результативные передачи.