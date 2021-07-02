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Полузащитник «Спартака» Тимофеев не сыграет в матчах на сборе в Австрии из-за мышечного спазма

18:23
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Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев не сыграет в оставшихся матчах команды на сборе в Австрии из-за мышечного спазма.

«Тренерский штаб принял решение поберечь игрока, поэтому на сборе в Австрии он больше не сыграет. Планируется, что после возвращения в Москву Артем продолжит полноценную подготовку к сезону», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

«Спартак» готовится к сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля. 2 июля команда сыграет с «Браво», а 5 июля с «Шибеника».

В сезоне-2020/21 27-летний Тимофеев играл за «Ахмат» на правах аренды. Он провел 26 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-02-sostav_spartaka_v_matche_s_bravo/

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