Федун не тревожится за «Спартак» на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на обострение ситуации между Йеменом и ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты — большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», — сказал Федун «СЭ».

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Один из них произошел в районе международного аэропорта Абу-Даби, другие — на территории, принадлежащей нефтяной компании ADNOC, где загорелись три топливохранилища.

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».