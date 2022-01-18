Федун рассказал, что собирается приехать на сборы «Спартака» в ОАЭ

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» ответил на вопрос, собирается ли он посетить сборы команды в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». Ковид и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Федун «СЭ».

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Один из них произошел в районе международного аэропорта Абу-Даби, другие — на территории, принадлежащей нефтяной компании ADNOC, где загорелись три топливохранилища.

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января. Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».