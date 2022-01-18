Яхья ознакомился с инфраструктурой академии «Спартака»

На пост технического директора Академии «Спартак» имени Федора Черенкова назначен известный в прошлом защитник сборной Алжира. 18 января он провел первый рабочий день на новом посту, сообщает пресс-служба красно-белых.

В свой первый день в Сокольниках Антар ознакомился с принципами и методиками работы, а также инфраструктурой спартаковской кузницы кадров.

В Академии Яхья будет заниматься развитием системы подготовки спартаковских кадров, а также курировать тренировочный процесс и селекцию.