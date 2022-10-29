Федотов рассказал об отношении к тренеру «Локомотива» Федорову

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 15-го тура РПЛ (1:0) рассказал о взаимоотношениях с и.о главного тренера «Локомотива» Андреем Федоровым.

— У вас был сегодня такой образцовый small talk (болтовня/небольшой разговор — перевод с англ.) после матч с тренером Федоровым. Кажется, вы сказали, что игрок «Локомотива» был достоин желтой карточки, а коллега обратил внимание, что ваш игрок. Что там было?

— Так всегда бывает. Каждый тренер защищает свою команду. Мы нормально поговорили. Мы с Андреем давно знакомы, у нас очень хорошие отношения. Вы видели, как мы пообщались, — очень тепло. Обсудили эти моменты. Понятно, что все мы хотели выиграть, но тем не менее мы подали друг другу руки.