Защитник «Химок» Никитин заявил, что в команде подсознательно боятся ошибок

Защитник «Химок» Алексей Никитин объяснил причины неудачных выступлений команды в последних матчах РПЛ.

«Мы проваливаемся очень сильно. Допускаем грубые ошибки. К сожалению, это все приводит к голам. Не скажу, что хорошо играем в обороне, нет баланса — очень много моментов у наших ворот. Конечно, это выливается в голы. Все по делу, если нам столько залетает. В чем причина привозов? Все вместе: психология, уверенность и давление. Каждый игрок переживает эту неудачную серию и хочет исправить ее. С каждой игрой цена ошибки будто растет и неуверенность от одного действия моментально заражает всю команду — каждый игрок становится более эмоциональным и дерганым с каждой игрой. От этого нет противоядия. Ты не можешь сказать, что все хорошо, заснуть, проснуться и сказать: «Мы на первом месте». Так не получается себя обмануть. Поэтому мы выходим и подсознательно боимся ошибиться», — приводит слова Никитина Sport24.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.