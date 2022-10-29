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Защитник «Химок» Никитин заявил, что в команде подсознательно боятся ошибок

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Защитник «Химок» Алексей Никитин объяснил причины неудачных выступлений команды в последних матчах РПЛ.

«Мы проваливаемся очень сильно. Допускаем грубые ошибки. К сожалению, это все приводит к голам. Не скажу, что хорошо играем в обороне, нет баланса — очень много моментов у наших ворот. Конечно, это выливается в голы. Все по делу, если нам столько залетает. В чем причина привозов? Все вместе: психология, уверенность и давление. Каждый игрок переживает эту неудачную серию и хочет исправить ее. С каждой игрой цена ошибки будто растет и неуверенность от одного действия моментально заражает всю команду — каждый игрок становится более эмоциональным и дерганым с каждой игрой. От этого нет противоядия. Ты не можешь сказать, что все хорошо, заснуть, проснуться и сказать: «Мы на первом месте». Так не получается себя обмануть. Поэтому мы выходим и подсознательно боимся ошибиться», — приводит слова Никитина Sport24.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-zashchitnik-khimok-nikitin-obyasnil-prichiny-provala-komandy-my-vykhodim-i-podsoznatelno-boimsya-oshibitsya

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Валенсия 0
Барселона 0
2-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Алексей Никитин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
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29.10 14:00
Динамо – Химки
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
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Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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