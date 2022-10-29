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Сегодня, 23:00

Федотов считает, что его отстранение после ситуации с Абаскалем было кем-то спродюсировано

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что история с его отстранением после истории с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем была спродюсирована.

— Я правильно понимаю, что вы немножко удивлены тем шумом, который поднялся после дерби?

— Конечно удивлен. Потому что там не было прецедента, обычный рабочий момент, эмоции, не более того, кем-то спродюсированные, пущенные в СМИ.

— Вы считаете, что у этой истории был продюсер?

— Так получается, что да, потому что мы разошлись, подали друг другу руки. А в итоге оказалось, что где-то кто-то виноват. Многим показалось, что хотели меня сделать почему-то виноватым.

— У вас на один матч условная дисквалификация. Вы будете себя вести теперь осмотрительней?

— Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Получается сложно, кто-то более спокоен, кто-то более эмоционален. Но я всегда хочу оставаться порядочным. Если это происходит даже в пылу каких-то эмоций, это не направлено на оскорбление, унижение. Это только эмоции, которые могут меня захлестнуть. А в остальном это происходит из-за моей любви к футболу и нежелании проигрывать.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаля дисквалифицировали на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
2-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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