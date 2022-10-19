Федотов высказался о Пруцеве и их столкновении у бровки в дерби

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» высказался о своем бывшем футболисте в «Сочи», а ныне полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве, прокомментировав также их столкновение у бровки во время второго тайма, когда Федотов в резкой форме предложил упавшему Пруцеву побыстрее подниматься.

— В эпизоде со вторым голом «Спартака» отбор в центре поля совершил Данил Пруцев, который в свое время играл у вас в «Сочи». Он сильно прибавил с тех пор, когда у вас на замены в основном выходил?

— Конечно, прибавил, в чем ему помогла постоянная игровая практика. У нас он тоже проводил очень качественные матчи. Но теперь мы регулярно видим запредельный объем, который Данил способен давать, хорошую работу с мячом, много черновой работы и при оборонительных действиях, и при атакующих. Мы видели, что он был везде, став этаким ключиком между обороной и атакой.

— Что было в эпизоде, когда вы ему в крайне резкой форме у бровки говорите вставать?

— Там было мужское единоборство с превосходящей мышечной массой соперника — он попал под Мойзеса. Но, как показали дальнейшие события, Пруцев вскочил, когда стало жарко у спартаковских ворот, и спокойно включился в игру. С моей стороны, конечно, были эмоции.

— Потом вы как-то с ним перекинулись какими-то фразами?

— К сожалению, наши пути разошлись, не удалось увидеться ни до игры, ни после. Но мои коллеги по штабу с ним общались очень хорошо, тепло и позитивно. Мы вместе съели не один пуд соли. Желаю ему дальнейшего прогресса. Данил — прекрасный футболист и человек.