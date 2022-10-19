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Сегодня, 18:50

Федотов высказался о Пруцеве и их столкновении у бровки в дерби

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Михаил Игнатов, Данил Пруцев и Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» высказался о своем бывшем футболисте в «Сочи», а ныне полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве, прокомментировав также их столкновение у бровки во время второго тайма, когда Федотов в резкой форме предложил упавшему Пруцеву побыстрее подниматься.

— В эпизоде со вторым голом «Спартака» отбор в центре поля совершил Данил Пруцев, который в свое время играл у вас в «Сочи». Он сильно прибавил с тех пор, когда у вас на замены в основном выходил?

— Конечно, прибавил, в чем ему помогла постоянная игровая практика. У нас он тоже проводил очень качественные матчи. Но теперь мы регулярно видим запредельный объем, который Данил способен давать, хорошую работу с мячом, много черновой работы и при оборонительных действиях, и при атакующих. Мы видели, что он был везде, став этаким ключиком между обороной и атакой.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— Что было в эпизоде, когда вы ему в крайне резкой форме у бровки говорите вставать?

— Там было мужское единоборство с превосходящей мышечной массой соперника — он попал под Мойзеса. Но, как показали дальнейшие события, Пруцев вскочил, когда стало жарко у спартаковских ворот, и спокойно включился в игру. С моей стороны, конечно, были эмоции.

— Потом вы как-то с ним перекинулись какими-то фразами?

— К сожалению, наши пути разошлись, не удалось увидеться ни до игры, ни после. Но мои коллеги по штабу с ним общались очень хорошо, тепло и позитивно. Мы вместе съели не один пуд соли. Желаю ему дальнейшего прогресса. Данил — прекрасный футболист и человек.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Данил Пруцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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