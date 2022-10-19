ЭСК: Карасев правильно не удалил двух игроков ЦСКА в матче со «Спартаком», но ошибся с третьим

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала решения арбитра Сергея Карасева в дерби ЦСКА — «Спартак» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

Как говорится в заявлении РФС, Карасев верно не показал вторую желтую карточку и не удалил Роберто Мойзеса из ЦСКА на 43-й минуте. Также главный арбитр принял верное решение и в отношении Виллиана Роши на 61-й и на 78-й минутах, не показав игроку вторую желтую карточку.

Однако, по решению ЭСК, Карасев ошибся в другом эпизоде, не удалив на 81-й минуте Никиту Ермакова из ЦСКА.

Также комиссия считает, что Карасев правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на 29-й минуте.