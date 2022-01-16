«Не знаем, в каких отношениях с самим собой сейчас находится Кокорин». Федотов оценил возможность возвращения форварда в «Сочи»
Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился своими мыслями об Александре Кокорине и возможности его возвращения из «Фиорентины» в «Сочи».
— Пожалуй, самый известный (правда, не только и не столько футболом) игрок, который у вас играл, — Александр Кокорин. В одном из недавних интервью вы сказали, что сейчас разговора о его возвращении нет. Но, если бы он возник, вам Кокорин был бы нужен?
— Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два мяча и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Травма на травме. Когда мы не видим футболиста на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания.
Часто приходится слышать: вот, мол, у игрока контракт заканчивается, он не хочет подписывать новый, и тренер предпочитает других. Что за ерунда?! Какой тренер будет оставлять на скамейке футболиста, который приносит реальную пользу — когда бы у него контракт ни заканчивался? Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в «Сочи» не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр.
— Прекрасно помню, как Кокорин рвал и метал в своем первом официальном матче за «Сочи» после колонии — против «Краснодара». Что вы ему тогда сказали перед игрой?
— Там не нужно было мотивировать. Когда Кокорин пришел в команду, мы поговорили о том, что это хороший шанс доказать всем, и в первую очередь себе, свою состоятельность. Сначала мы его выставили на второй тайм в контрольном матче против «Динамо» — и увидели, что он в отличном состоянии. Притом что он провел с нами всего две тренировки, одна из которых была посвящена стандартам, создалось впечатление, что мы с ним работаем уже долгое время. Саша очень хорошо понимал свои функции на поле, ну а техники ему не занимать. Нам стало понятно, что у нас появился игрок, который хочет в этой жизни что-то доказать. А что было потом, в «Спартаке» и «Фиорентине», судить не мне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7