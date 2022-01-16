Федотов рассказал, как объяснился с обидевшимся на него Деспотовичем

Во второй части большого интервью «СЭ» главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, как они объяснились с экс-форвардом его «Оренбурга» Джордже Деспотовичем.

— Джордже Деспотович в прошлом апреле после гола в ваши ворота за «Рубин» написал в Instagram: «Федотов, как ты там? Я — Деспот, я — плохой». Как вы это восприняли?

— Я не произнес в интервью ничего такого, чем мог обидеть футболиста. И сказал ему об этом позже, когда мы увиделись. Это была просто моя точка зрения о том, что происходило на заключительном этапе нашей работы в «Оренбурге». В результате это явилось для него очень хорошим мотивационным моментом. И прекрасно, ведь он в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров РПЛ.

— То есть после тех его слов вы с ним нормально пообщались?!

— Да, абсолютно. Здравомыслящие люди на такие мелочи не должны обращать внимания.

Полностью интервью Владимира Федотова читайте здесь