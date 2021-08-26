Дмитрий Губерниев предложил расформировать «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев едко оценил последние результаты футбольного «Спартака». В матче 6-го тура Тинькофф РПЛ москвичи на своем поле уступили «Сочи» — 1:2.

«А может расформировать ФК «Спартак» Москва? «Промкооперацию» вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду? ФК «Дырка от Бублика»? Эх, «Спартак»... Люди переживают, болельщики горюют... Увы и ах», — написал Губерниев в Instagram.

В семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.