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Дмитрий Губерниев предложил расформировать «Спартак»

20:54
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев едко оценил последние результаты футбольного «Спартака». В матче 6-го тура Тинькофф РПЛ москвичи на своем поле уступили «Сочи» — 1:2.

«А может расформировать ФК «Спартак» Москва? «Промкооперацию» вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду? ФК «Дырка от Бублика»? Эх, «Спартак»... Люди переживают, болельщики горюют... Увы и ах», — написал Губерниев в Instagram.

В семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Спартак — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр