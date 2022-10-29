Федотов хочет, чтобы молодые игроки быстрее прошли футбольный этап взросления

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Локомотивом» в 15-м туре РПЛ.

— Сегодня был прагматизм, а над романтизмом будем работать?

— В первом тайме мы не воспользовались моментами, когда защита «Локомотива» высоко поднималась. Таких момент было 5-6, но где-то не хватало точности передач или обработки мяча. Здесь мы не доиграли.

— Был молодежный фестиваль. Вы хотите дать им шанс или такая вынужденная ситуация?

— Молодежь стучится в дверь. Она заслуживает шанса. Они вместе с нами проделывают эту работу. Хотим, чтобы они быстро прошли футбольный этап взросления.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).