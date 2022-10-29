Лукин рассказал о помощи Дивеева в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о лидерских качествах Игоря Дивеева, который на данный момент восстанавливается от травмы.

— Игорь Дивеев был в запасе, как он помогал?

— Да, он подсказывал. В перерыве подошел ко мне и точечно подсказал. Он лидер команды и мой друг. Он очень сильно помогает своими действиями на поле и вне его. Ждем Игоря на поле.

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.