Кудряшов об ужесточении лимита: «Это портит конкуренцию и увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно»

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я начинал играть, когда не было лимита и нужно было доказывать свою состоятельность среди легионеров. Считаю, что лимит вообще не нужен. Это все искусственно. Портит ли конкуренцию лимит на легионеров? Да. Помимо этого он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно. И по итогу стоимости российского игрока и иностранца не всегда бывают об объективны», — сказал Кудряшов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».