Гафин поделился мнением о ситуации со спортивным гражданством Дугласа Сантоса

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации со спортивным гражданством защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— опрос совсем не в том, давать паспорт или не давать. Есть гражданство, которое любой гражданин: футболист, хоккеист, маляр, айтишник может получить от государства при соблюдении процедур. Но есть такое отдельное понятие, как футбольное гражданство, которое освобождает от статуса легионера. Вот здесь, конечно, как мы и ранее говорили, есть большой вопрос. Я думаю, система, которая использована сейчас, использована не по назначению. Было бы логично, что он должен считаться нелегионером после того, как сыграет хотя бы один матч за сборную России. А так, для кого это все было сделано. Для чего? — сказал Гафин «СЭ».

Сантоса включили в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года. Однако он не вошел в итоговый. 1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское.

5 сентября 31-летний защитник впервые сыграл за сборную Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).