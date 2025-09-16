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Гафин поделился мнением о ситуации со спортивным гражданством Дугласа Сантоса

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации со спортивным гражданством защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— опрос совсем не в том, давать паспорт или не давать. Есть гражданство, которое любой гражданин: футболист, хоккеист, маляр, айтишник может получить от государства при соблюдении процедур. Но есть такое отдельное понятие, как футбольное гражданство, которое освобождает от статуса легионера. Вот здесь, конечно, как мы и ранее говорили, есть большой вопрос. Я думаю, система, которая использована сейчас, использована не по назначению. Было бы логично, что он должен считаться нелегионером после того, как сыграет хотя бы один матч за сборную России. А так, для кого это все было сделано. Для чего? — сказал Гафин «СЭ».

Сантоса включили в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года. Однако он не вошел в итоговый. 1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское.

5 сентября 31-летний защитник впервые сыграл за сборную Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).

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Дуглас Сантос
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
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