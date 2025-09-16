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Гарсия: «Чувствую себя на 100 процентов красно-белым, в России для меня есть только «Спартак»»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия признался в преданности московскому клубу.

«Это уже мой второй сезон в РПЛ. И могу сказать, что «Спартак» — самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Такие моменты дают понять, насколько это большой клуб. Поддержка болельщиков, правда, потрясающая. Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем дать им много поводов для радости. Я чувствую себя на 100 процентов красно-белым. В России для меня есть только «Спартак», — приводит слова Гарсии Legalbet.ru.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года из АЕКа за 18,7 миллионов евро. За это время на счету 27-летнего футболиста 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами.

Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
Александр Соболев
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Зенит

 8
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 6
П
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Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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ЦСКА

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