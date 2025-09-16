Гарсия: «Чувствую себя на 100 процентов красно-белым, в России для меня есть только «Спартак»»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия признался в преданности московскому клубу.

«Это уже мой второй сезон в РПЛ. И могу сказать, что «Спартак» — самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Такие моменты дают понять, насколько это большой клуб. Поддержка болельщиков, правда, потрясающая. Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем дать им много поводов для радости. Я чувствую себя на 100 процентов красно-белым. В России для меня есть только «Спартак», — приводит слова Гарсии Legalbet.ru.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года из АЕКа за 18,7 миллионов евро. За это время на счету 27-летнего футболиста 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами.

Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.