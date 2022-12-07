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Сегодня, 18:05

Агент Бальде: «Кейта обязательно поможет «Спартаку» во второй части сезона»

Агент Бальде заявил, что игрок обязательно поможет «Спартаку» во второй части сезона
Анна Горшкова
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что футболист обязательно поможет команде во второй части сезона.

«Кейта в отличном настроении и с нетерпением ждет начала сборов. Бальде обязательно поможет команде во второй части сезона. Он готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/agent-bal-de-obyazatel-no-pomozhet-spartaku-vo-vtoroj-chasti-sezona-on-gotov/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.5566453983
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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