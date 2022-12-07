Камоцци заявил, что у него есть вопросы о перспективах Бальде в «Спартаке»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем команды Кейта Бальде.

«Думаю, если Виктор Мозес вернется на 100 процентов в форму, он очень поможет «Спартаку». А вот что касается Бальде, то у меня возникают вопросы. Он забил мало голов в серии А. Обычно в России забивать легче, чем в Италии. Я хочу увидеть его», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.