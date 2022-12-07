Агент Педро Габриэла объяснил, почему игрок ушел в аренду в «Сан-Паулу»

Агент бразильского полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход футболиста в «Сан-Паулу» на правах аренды.

«Решили уйти в «Сан-Паулу», чтобы получать игровую практику. Конфликт с «Локомотивом»? Нет. Если ли опция выкупа? Пока про это неизвестно», — сказал Гарсия «СЭ».

Футболист перейдет в бразильский клуб с 1 января 2023 года, длительность аренды — один год.

23-летний бразилец выступает в московском клубе с сентября 2022 года. В его активе 9 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача.