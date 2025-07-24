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24 июля 2025, 14:59

Экс-футболист «Химок» Фаринья подписал контракт с «Пари НН» на три года

Сергей Ярошенко

Защитник Эдгардо Фаринья стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на три года.

Сезон-2024/25 футболист провел в «Химках». На счету панамца 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

Илья Самошников, Эдуард Сперцян, Вендел, Аббосбек Файзуллаев.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», будущее Сперцяна и Вендела, ЦСКА продает Файзуллаева. Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Пари НН»
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Фаринья
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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