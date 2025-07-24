Экс-футболист «Химок» Фаринья подписал контракт с «Пари НН» на три года

Защитник Эдгардо Фаринья стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на три года.

Сезон-2024/25 футболист провел в «Химках». На счету панамца 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.