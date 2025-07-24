Жерсон: «Готов выйти с первых минут против «Рубина»

Полузащитник «Зенита» Жерсон прокомментировал предстоящий матч против «Рубина» во 2-м туре РПЛ. Бразилец рассказал, что готов выйти с первых минут.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 27 июля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

— Следующий матч у «Зенита» с «Рубином». Знаете ли что-нибудь о сопернике и готовы ли выйти в старте?

— Абсолютно точно готов выходить с первых минут и проводить на поле столько времени, сколько потребуется. Стараюсь узнавать о сопернике, по возможности, оперативно и двигаться от матча к матчу. Гораздо важнее для меня узнать как следует своих партнеров по команде. С каждым днем вливаюсь все сильнее и знакомлюсь все лучше, — сказал Жерсон во время презентации в официальном клубном магазине на Невском проспекте 20.

— Уже нашли на карте точку, куда лететь? Где находится Казань?

— Если честно, то я и в карте Бразилии могу запутаться. Не могу сказать, что представляю, куда мы полетим. Самое главное — прилететь и показать хорошую игру, выполнить свою работу.

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