Жерсон рассказал, что обратится за помощью с изучением русского языка к Нино

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, что будет стараться в изучении русского языка.

— Планируете ли вы изучать русский язык?

— Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду очень стараться и, думаю, что обращусь за помощью к профессионалу. Обязательно обращусь за помощью к Нино, который явно показывает большие успехи в этом.

— Как оцените свой дебют?

— Очень рад дебюту и как проявила себя команда. Счастлив, что победили и готовимся продолжать в том же духе.

— Как вам Петербург?

— Не успел много посмотреть город, потому что разные бытовые вопросы. Вчера прогулялся по парку возле стадиона вместе с дочкой и племянницей. Было очень тепло и хорошо, — сказал Жерсон во время презентации в официальном клубном магазине на Невском проспекте, 20.