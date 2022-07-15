Фанаты «Зенита» вывесили баннеры в память об Александре Козлове и Георгии Ярцеве

Фанаты «Зенита» перед гостевым матчем 1-го тура РПЛ против «Химок» вывесили баннеры в память об Александре Козлове и Георгии Ярцеве.

15 июля стало известно, что скончался бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев.

До этого появилась новость о смерти экс-нападающего «Спартака» Александра Козлова.

Все матчи 1-го тура нового сезона начнутся с минуты молчания.