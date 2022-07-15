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Сегодня, 19:54

Фанаты «Зенита» вывесили баннеры в память об Александре Козлове и Георгии Ярцеве

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Баннеры фанатов «Зенита».
Фото «СЭ»

Фанаты «Зенита» перед гостевым матчем 1-го тура РПЛ против «Химок» вывесили баннеры в память об Александре Козлове и Георгии Ярцеве.

15 июля стало известно, что скончался бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев.

До этого появилась новость о смерти экс-нападающего «Спартака» Александра Козлова.

Все матчи 1-го тура нового сезона начнутся с минуты молчания.

Александр Козлов
ФК Зенит
Георгий Ярцев
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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