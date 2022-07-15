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Сегодня, 19:53

УЕФА отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию РФС

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
УЕФА.
Фото Global Look Press

В УЕФА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских клубов в связи с недопуском к европейским международным турнирам.

«УЕФА принял к сведению решение CAS, который отклонил апелляции Российского футбольного союза, а также «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Динамо», — цитирует пресс-службу союза ТАСС.

Ранее CAS отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

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