Фанаты «Зенита» выступили с заявление по поводу правомерности закона о Fan ID

Объединенный сайт фанатов «Зенита» Ландскрона представил правовой анализ поправок к закону о введении Fan ID.

Как говорится в сообщении, введенные в Закон о спорте поправки позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.

Также фанатам непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества.

В заявлении сказано, что парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче. Данная норма создает большой простор для злоупотреблений.

Ранее фанаты «Зенита» приняли решение отказаться от оформления Fan ID. Болельщики «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID.

Закон о введении Fan ID вступает в силу 1 июня 2022 года.