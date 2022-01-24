Максименко, Кофрие, Понсе и Маслов не занимались в общей группе

Четверо футболистов московского Спартака пропустили утреннюю тренировку в общей группе на сборе команды в Дубае.

На занятии отсутствовали Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Эсекьель Понсе и Павел Маслов. Понсе и Маслов перенесли операции в 2021 году и продолжают восстановление.

Сборы красно-белых в Дубае пройдут в два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.