Березуцкий приехал на матч «Краснодар» — «Зенит»
Василий Березуцкий приехал на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит».
Березуцкий смотрит матч из ложи прессы «Арены Краснодар».
14 апреля 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА. Специалист заявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать вместе с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, возглавившим «быков» 6 апреля.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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