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Березуцкий приехал на матч «Краснодар» — «Зенит»

19:22
Василий Березуцкий на матче «Краснодар» — «Зенит». Фото «СЭ»
Василий Березуцкий на матче «Краснодар» — «Зенит». Фото «СЭ»
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Василий Березуцкий приехал на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Березуцкий смотрит матч из ложи прессы «Арены Краснодар».

Василий Березуцкий на матче "Краснодар" - "Зенит". Фото "СЭ"
Василий Березуцкий на матче «Краснодар» — «Зенит». Фото «СЭ»

14 апреля 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА. Специалист заявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать вместе с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, возглавившим «быков» 6 апреля.

(Игорь Рабинер)

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры