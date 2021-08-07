Фанаты — команде после поражения от «Нижнего «Новгорода»: «Не позорьте «Спартак»!»
Футболисты московского «Спартака» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:1.
После завершения матча футболисты «Спартака» подошли к трибуне, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.
Зрители встретили их скандированиями: «Не позорьте «Спартак»!»
Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Артем Локалов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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